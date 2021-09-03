В ДТП под Ярославлем пострадали три человека
Фото: УМВД по Ярославской области
Вчера, 2 августа, на дороге «улица Яковлевская – Диево-Городище» столкнулись две машины: «Мазда» и «Рено». За рулем первой иномарки находился 45-летний мужчина, второй управляла женщина 52 лет.
Травмы в аварии получили три человека.
- Пассажир «Мазды», 46-летний мужчина, госпитализирован. Водитель «Рено» и пассажирка «Мазды», 24-летняя девушка, нуждаются в амбулаторном лечении, - рассказали о пострадавших в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
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