Эвакуатор полыхал в огне, погиб человек: в Ярославской области произошла жуткая авария

От машины практически ничего не осталось. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано у водителей"

Сегодня, 2 сентября, около 17:10 у села Деболовское Ростовского района Ярославской области произошла большая и жуткая авария. На 191 километре столкнулись машины эвакуатор и "КАМАЗ" с полуприцепом.

- После столкновения автомобиль-эвакуатор загорелся. По предварительной информации, погиб один человек, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.