В Ярославской области завершилась обязательная вакцинация от COVID-19

В Ярославской области завершилась обязательная вакцинация от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области завершилась прививочная кампания от коронавируса. По постановлению главного санитарного врача региона, в обязательном порядке (если только нет медотвода) пройти вакцинация против COVID-19 должны были 19 групп ярославцев. Среди них представители сферы торговли, образования, туризма, соцподдержки и многие другие.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, лидерами стали сотрудники соцзащиты: привились 92% из числа ярославцев, работающей в этой сфере. Прививки сделали 2845 человек.

Высокий процент вакцинирования у государственных и муниципальных служащих – 81%. Привиты 80% сотрудников музеев, библиотек, культурных и выставочных залов.

Сделали прививку 78,6% работников МФЦ; 76,2% медицинского персонала и 70% педагогов.

60-процентный рубеж перешагнули сотрудники сфер торговли, общественного питания и бытовых услуг.