8 человек утонули: в Ярославле подвели итоги купального сезона

Первую помощь спасатели, дежурившие на трех пляжах города, оказали 30 ярославцам Фото: Мэрия Ярославля

31 августа в Ярославле завершился купальный сезон. Несмотря на то, что официально все пляжи города были закрыты для купания из-за несоответствия воды санитарным нормам, отдыхающие все равно стремились провести свободное время у водоемов и в водоемах. Как итог – 8 утонувших и это только в Ярославле. Несчастные случаи происходили и в других населенных пунктах области.

- К сожалению, несмотря на многочисленные обращения к горожанам о соблюдении правил поведения на воде, не обошлось без трагических происшествий. В период купального сезона на водоемах города произошло 11 несчастных случаев. В запрещенных для купания местах утонули 8 человек, спасено 3 человека, происшествий с детьми не произошло. Основной причиной гибели людей стало нарушение правил поведения на воде: купание в необорудованных и запрещенных для этого водоемах, алкогольное опьянение, переохлаждение в воде после длительного пребывания на солнце, - пояснили в мэрии Ярославля.

Первую помощь спасатели, дежурившие на трех пляжах города, оказали 30 горожанам, с судового хода попросили удалиться 111 человек, вернули 129 человек, заплывших за буйки.

Велась и работа с детьми и подростками. Многие находились у воды без взрослых, при этом купались в запрещенных местах.

- В течение лета 242 ребенка были удалены от воды, либо переданы родителям или сотрудникам полиции, - рассказали в мэрии.