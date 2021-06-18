В Любиме Ярославской области утонул 8-летний мальчик Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 18 июня, в Любиме на реке Уча утонул 8-летний мальчик. Ребенок в компании других детей и в сопровождении взрослой родственницы пошел купаться на реку. Официального пляжа в этом месте не было.

- Женщина отвлеклась и не увидела, что мальчик начал тонуть, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Тело ребенка нашли, достали из воды и направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Это уже второй подобный случай за последние два дня. Вчера, 17 июня в Рыбинске не успели спасти 10-летнего ребенка. Вместе с друзьями он пошел купаться на Волгу. На реке Уча, только в Первомайском районе, в мае утонул 9-летний мальчик.