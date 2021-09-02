В Рыбинске за убийство будут судить 39-летнего местного жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний рыбинец обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, мужчина в июне этого года выпивал с малознакомым местным жителем в Рыбинске. Между ними произошла ссора, и обвиняемый начал избивать своего собутыльника по голове и лицу.

- В результате полученных повреждений потерпевший скончался, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В ходе предварительного следствия, обвиняемый полностью признал свою вину и дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.