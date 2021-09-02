В Ярославской области ожидаются заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области 3 сентября ожидаются заморозки. О похолодании, со ссылкой на синоптиков, предупредили в региональном МЧС.

- По Ярославской области и Ярославлю днем в отдельных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15 метров в секунду, ночью на почве местами заморозки до -1 градуса, - сообщили спасатели.

Есть вероятность обрыва ЛЭП и линия связи, нарушения в работе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных крыш, а также гибель теплолюбивых растений.

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