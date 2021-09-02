Дырявый автобус: ярославцы пожаловались на протекающую крышу общественного транспорта

Ярославцы пожаловались на протекающую крышу общественного транспорта. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Чиновникам мэрии Ярославля продолжают поступать жалобы на транспорт. Летом пассажиры жаловались на большие интервалы между автобусами и духоту в салонах, теперь – на большие интервалы и дождь в салонах.

- На улице дождь, как и в 42-м автобусе. Уже не в первый раз едем с работы в дырявых автобусах, которые ждем на остановке минут по 20-25. Такие промежутки между рейсами. Если раньше у меня был выбор, на чем доехать с работы и на работу, то теперь только один автобус. Чем мотивировались власти, устроив такой кавардак в разгар эпидемии, - задает вопрос подписчица группы «Жесть Ярославль».

- Когда транспорт, который вы уже убили, будет хотя бы комфортным? Стоишь полчаса под дождем на остановке без укрытия, так еще и в автобусе никакого спасения от дождя нет! – возмущается Таня Баюрова.

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля на претензии по поводу дырявых крыш транспорта ответили примерно то же самое, что и про неработающие кондиционеры в 30-градусную жару.

- Всем перевозчикам поставлена задача провести ревизию технического состояния автобусов и устранить замечания.