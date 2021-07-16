«Передвижные парилки»: ярославцы жалуются на невыносимую жару в автобусах

В автобусах страшная духота, а кондиционеры не работают. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

В Ярославле стоит аномальная жара, которая превращает поездки в автобусах в самое настоящее испытание на прочность. Ярославцы жалуются на страшную духоту в переполненном транспорте и неработающие кондиционеры.

- 14 июля ехала в 76-м автобусе в сторону «Вернисажа». Написано «В автобусе работает кондиционер». Открыты все окна, дышать нечем. Но кондиционер так и не включили, - пишет Евгения Говорова в группе «Ярославль LIVE».

- Вчера ехал в 42-м где-то часов 19.20. Был сильно удивлен (мягко сказано): на улице лучше. Мало того, что там все закрыто, кондиционер работал на отопление. Я сразу открыл люк, - рассказывает Всеволод Распутин.

- Нам вообще крупно повезло: и довезут, и попарят. Еще б веники раздавали, цены б таким автобусам не было. Еще бы при выходе из автобуса как из сауны холодной водой окатывали, вот точно сервис был бы на высоте, - шутит Дмитрия Уридия.

- Долго мы это терпеть будем? Над нами измываются как могут! На остановках стоим по 30-40 минут, а потом жаримся в автобусе, в котором нет места даже стоящим пассажирам. Про сидящие места я вообще молчу. Проходы узкие, к водителю невозможно пройти, чтобы оплатить проезд. Все для людей. Только для каких - не известно. Что на работу в давке, что с работы. Автобусы ходят друг за другом в одно время, если не успел.... жди еще минут сорок... Жесть!!! – возмущается Анна Терещенко.