В Пошехонском районе Ярославской области открылся детский сад Фото: Правительство Ярославской области

Вчера, 1 сентября, в Пошехонском районе Ярославской области открылся детский сад «Умка». В саду шесть групп. Три из них - ясельные, две - для детей старшего возраста и одна - подготовительная. Названия уже придумали - «Бусинки», «Светлячки», «Почемучки», «Лучики», «Капельки» и «Сказка».

- Мы уже зачислили 76 ребят, это четыре группы, – рассказала и. о. заведующей детским садом Ольга Мешкова. – Уникальность нашего дошкольного учреждения в том, что оно единственное в Пошехонье, где будет организован прием детей в возрасте от одного года.

В правительстве области сообщили, что всего в «Умку» может ходить 110 детей одновременно. В здании есть медкабинет с процедурной, кабинеты психолога и логопеда, зал для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок. Для удобства детей и родителей обустроена колясочная. На территории – шесть прогулочных участков и физкультурная площадка.