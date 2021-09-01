В Переславском районе спустя два дня поисков нашли 82-летнего пенсионера

На его след помогла выйти овчарка Аврора Фото: УМВД по Ярославской области

30 августа из дома в поселке Мшарово Переславского района 82-летний мужчина ушел в лес и не вернулся. Сотрудники полиции вместе с волонтерами начали поиски.

Сегодня, 1 сентября, благодаря служебной собаке Авроре и двум сотрудникам правоохранительных органов – Ивану Частову и Евгению Салкову, удалось выйти на след мужчины.

- Полицейские предположили, что пропавший пенсионер мог выйти из леса в районе одного из охотничьих хозяйств. Сотрудники установили связь с егерями и попросили их организовать наблюдение за сектором леса, где наиболее вероятно появление мужчины, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Через некоторое время полиция нашла 82-летнего мужчину в 10 километрах от дома. От медицинской помощи он отказался, сейчас с ним все в порядке.