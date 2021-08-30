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Общество30 августа 2021 11:00

Синоптики предупредили ярославцев о снеге в начале сентября

Уже 2 сентября в Центральной России наступит октябрьская погода
Полина Вачнадзе
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Синоптики предупредили ярославцев о снеге в начале сентября

Синоптики предупредили ярославцев о снеге в начале сентября

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты центра «Фобос» предупредили жителей Ярославской области и других центральных регионов об ухудшении погоды. Существенно похолодает уже со 2 сентября.

- В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха понизится до +8…+13, а днем будет не выше +11…+16. Дальше же холодное дыхание Арктики будет только усиливаться: ночами воздух станет остывать до +3…+8, а в дневные часы всего лишь +7…+12, что на 5-7 ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод, - не радуют синоптики.

В отдельных районах, в том числе и в Ярославской области, с 3 по 5 сентября ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов, а вместе с дождем пойдет снег.

1 сентября, в День знаний, погода тоже не порадует школьников. На праздничную линейку стоит взять с собой зонт и одеться не только красиво, но и тепло.