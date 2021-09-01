Ярославец избил своего отца клюкой матери-инвалида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний житель Ярославля, ранее неоднократно судимый, признан виновным в причинении вреда здоровью своему отцу. Установлено, что житель Дзержинского района в июле прошлого года находился в нетрезвом виде дома вместе с родителями. В какой-то момент мужчина со своим 65-летним отцом начали ссориться. Обвиняемый выхватил деревянную клюку у своей матери-инвалида и стал бить ею отца.

- В результате действий обвиняемого потерпевшему причинены закрытый перелом левой скуловой дуги, закрытые переломы нескольких ребер, кровоподтеки и иные повреждения, то есть вред здоровью средней тяжести, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - В рамках расследования уголовного дела обвиняемый, ранее судимый за кражи и грабежи, признал вину в полном объеме.

По результат судмедэкспертизы у виновного выявлено психическое расстройство. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком два года.