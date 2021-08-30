Двух жителей Ярославля задержали с 200 свертками наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фрунзенском районе Ярославля полиция задержала двух 25-летних мужчин, у которых нашли и изъяли 200 свертков с наркотиками. Специальная экспертиза установила, что в свертках находились разные виды наркотических веществ. Их общая масса – 290 граммов. Ярославцы планировали продавать это дальше.

- В отношении молодых людей полицией Фрунзенского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - одозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.