В Ярославской области котлован с мазутом, где гибнут птицы, не убирают больше 40 лет

Одну утку местные жители попытались спасти, но сколько их погибло в мазутном пруду... ФОТО: читатель КП

Администрацию Некрасовского района обязали убрать остатки нефтепродуктов, которые «хранятся» здесь на протяжении нескольких десятилетий. КП-Ярославль писала о гибели птиц, угодивших в пруд из мазута, но, как оказалось, этот пруд появился за селом Рыбницы не только что.

- По информации, поступившей из администрации Некрасовского района, загрязнение почвы нефтепродуктами произошло в 1970-1980 годы в результате опрокидывания нескольких цистерн с мазутом. Ликвидация последствий аварии не производилась, - рассказали в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Верхне-Волжское Управление Роспотребнадзора отобрало пробы загрязненной воды, почвы, отходы неизвестного происхождения и пробы условно-чистой почвы. И результаты исследований показали, что не удивительно, превышение нефтепродуктов. Ущерб оценили в 691 тысячу рублей. Эти деньги должна возместить администрация Некрасовского района, на которой лежит обязанность содержать земли в надлежащем санитарном состоянии. Кроме того, администрация обязана ликвидировать весь мазут, который остался после аварии.