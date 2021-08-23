Экологическая катастрофа местного масштаба: в Некрасовском районе в мазутном озере гибнут птицы

Местные жители пытались спасти чудом уцелевшую в мазутном аду утку. ФОТО: читатель КП

Ужасная картина предстала перед глазами жителей села Рыбницы Некрасовского района в минувшие выходные.

- Пошли с друзьями прогуляться за село и оказались у мазутного озера. Картина кошмарная: черная гладь, в ней видны трупики птиц, на берегу тоже мертвые птицы. Хотели уйти оттуда, но заметили, что одна птичка шевелится, присмотрелись – утка, - рассказывает Лариса.

Птица была полностью покрыта мазутом. ФОТО: читатель КП

Женщина и ее друзья не смогли бросить беспомощное существо и попытались его спасти. Измазавшись мазутом, рискуя угодить в вязкую жидкость, птицу достали из черной массы. Чудо, но утка была жива.

- Что с ней дальше делать, мы не знали, но и бросить совесть не позволяла. Около километра несли на вытянутых руках до нормального пруда, там кое-как отчистили травой и тряпками, но не до конца, конечно, и отпустили в воду. Уточка попила, потом поплыла от нас, - рассказывает Лариса.

А на берегу у мазутного озера осталось еще немало мертвых птиц.

Тот самый мазутный пруд. ФОТО: читатель КП

- Эта пруд с мазутом находится метрах в 15-и от дороги. Местные говорят, что он здесь уже много лет и никто его не выкачивает. Кто сливает туда мазут, не известно, - говорит женщина.

Опасается она не только за птиц и зверей, но и за людей, особенно за детей, которые могут из любопытства угодить в мазутную ловушку. А какая глубина у этой ямы, никто не знает.

Утку, кое-как почистив от мазута, выпустили в воду. ФОТО: читатель КП

КП-Ярославль обратилась за комментариями в департамент охраны окружающей среды и природопользования региона.