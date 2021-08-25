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Общество25 августа 2021 15:07

В торговом центре Рыбинска открылся пункт вакцинации

Он будет работать ежедневно с 14 до 19 часов
Анастасия Голубева
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В торговом центре Рыбинска открылся пункт вакцинации

В торговом центре Рыбинска открылся пункт вакцинации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рыбинске в ТРЦ «Виконда» открылся новый пункт вакцинации. Он будет работать с 14 до 19 часов каждый день. Прививку делают врачи из рыбинской городской больницы №1. Привиться можно без предварительной записи, если:

- Вы гражданин России и Вам исполнилось 18 лет; - У Вас нет обострения хронического заболевания; - Вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации; - После перенесенного COVID-19 прошло полгода.

С собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.