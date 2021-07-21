Добрынинский мост в Ярославле закроют 6 августа Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 22:00 6 августа будет полностью закрыт для движения Добрынинский мост, сообщает пресс-служба мэрии города. Запрет распространяется и на частный транспорт, и на общественный.

- Это связано с технологическими процессами, а именно с соединением двух сторон моста и созданием монолитного участка. Чтобы бетонное основание пролётного строения было прочным, необходимо снять динамическую нагрузку с объекта, — пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Открыть путепровод обещают спустя 16 дней, а не 14, как говорили ранее. Проезд будет разрешен с 23 августа. Сначала – с ограничениями, которые действуют сейчас, потом путепровод откроют полностью. Второй этап работ на мосту должен быть завершен в ноябре этого года.