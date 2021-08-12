В Дзержинском районе Ярославля борются с незаконным творчеством Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 11 августа, в Дзержинском районе Ярославля устраняли граффити, которыми были незаконно разрисован дом №40 на проспекте Дзержинского.

- Очень часто в жилом фонде появляются надписи и не совсем корректные рисунки. Управляющие компании и сотрудники территориальной администрации регулярно следят за этим. Мы очень рады, когда люди проявляют своё творчество, украшают район рисунками и делают это красиво. Для всех желающих у нас выделены две специальные площадки, где можно раскрыть свой творческий потенциал. Также с согласования территориальной администрации художники расписывают входные группы и фасады жилых домов. Такие граффити — источник позитива для жителей и украшение района, — отметила глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Однако на этой неделе по адресу Труфанова, 10 появилось произведение искусства. Лесной пейзаж на жилом доме нарисовал художник Григорий Сидяков. Граффити все-таки не всегда портят вид зданий. Эта картина – наоборот, делает город красивее.