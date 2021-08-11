В Ярославле мать четверых детей лишили родительских прав Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославле 33-летняя мать четверых детей, забыв о своем долге перед ними, лишилась родительских прав. Трое детей уже нашли новые семьи, а 3-летняя дочь осталась в детском доме. Женщина не платила алименты, и на нее было возбуждено четыре исполнительных производства. Судебные приставы сообщили ей об этом. Также они узнали, что у ярославны нет официального места работы. После разговора с ней, стало понятно, что женщина не собирается менять сложившуюся ситуацию и начинать платить деньги своим детям. Долг оказался больше 700 тысяч рублей.

- С должницей несколько раз проводились разъяснительные беседы, в том числе о последствиях неуплаты алиментных долгов, однако чувства ответственности перед своими детьми у женщины не добавилось. За неуплату алиментных платежей судебный пристав-исполнитель привлек должницу к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Женщину принудительно доставили в здание суда, где по итогам рассмотрения протокола ей назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ. В случае дальнейшего уклонения ей грозит уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.