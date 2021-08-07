В Рыбинске установили памятник Остапу Бендеру. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске, который сегодня, 7 августа, отмечает 950-летие со дня своего основания, установили памятник Остапу Бендеру. Автор арт-объекта - московский архитектор Александр Прохоров, а идея установить скульптуру, посвященную фильму "12 стульев", принадлежит главе Рыбинска Денису Добрякову.

В этом году фильм Леонида Гайдая отмечает 50-летие. Сцену киноленты с Остапом Бендером и мальчиком-беспризорником снимали как раз в Рыбинске. Ее, эту сцену при торжественном открытии композиции сыграли актеры Рыбинского драматического театра. Бендер вручил Денису Добрякову ключ от города, "где деньги лежат", а Александр Прохоров-дубликат ключей, которые держит Остап Бендер.

- Это не памятник великому человеку нашего города, но это яркий эпизод из жизни Рыбинска, и горожане поддержали предложение, запечатлеть этот момент. Благодарю автора скульптурной композиции Александра Прохорова. Думаю, мы все ее полюбим. Остап, добро пожаловать в Рыбинск, - сказал Денис Добряков.

Над композиций трудилась целая команда профессионалов: скульпторы, проектировщики, литейщики, водители, которые транспортировали арт-объект в Рыбинск.

- Работа над скульптурной композицией началась на майские праздники — с лепки и формирования. Каждую неделю присылали отчет в Рыбинск. И к июню вышли уже на литье, чтобы выполнить арт-объект в бронзе. Я рад, что у рыбинцев появилась новая неординарная достопримечательность, которая будет радовать и жителей, и гостей города и, что наша команда внесла свой вклад в это событие, - прокомментировал архитектор Александр Прохоров.