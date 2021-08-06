День города Рыбинска-2021: полная праздничная программа

Рыбинск отметит День города завтра, 7 августа. Изображение предоставлено администрацией Рыбинска

Завтра, 7 августа, Рыбинск отметит 950-летие со дня своего основания. Весь день во всех районах города будут работать более 20 тематических площадок. Открытие праздника пройдет на площади перед Дворцом спорта «Полет» в 16:00, там же вечером выступят Трофим и группа RASA. Билеты на концерт можно получить бесплатно, пройдя электронную регистрацию. Для рыбинцев и гостей города, которые сделали прививки от COVID-19 или имеют на руках ПЦР-тесты, будет оборудована специальная площадка рядом со сценой. В зеленую зону от «Полета» до Вечного огня смогут пройти все желающие.

В спортивной программе праздника – беговой марафон, гонки по воде на снегоходах, авиашоу от чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной и флайдбордшоу.

Подробная программа Дня города Рыбинска-2021:

Площадь ДС «Полет»

08:20 – 14:00 - Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь».

08:30 – 12.00 - Показательные выступления и мастер-классы, фестиваль ГТО.

16:00 – 16:30 - Торжественное мероприятие «950 лет. Два берега – одна история». Театрализованный пролог. Вручение муниципальных наград.

19:00 – 20:00 - Концерт Сергея Трофимова.

21:00 – 21:45 - Концерт группы «Rasa».

Береговая линия у ДС «Полет»

12:00 – 16:00 – Фестиваль-реконструкция бурлацкой жизни «Бурлаки вдоль Волги».

Акватория реки Волга у ДС «Полет»

15:00 – 15:55 - Водно-спортивный праздник.

15:45 – 16:00 - Показательные выступления Рыбинского клуба ДОСААФ.

16:30 – 16:45 Показательные выступления Светланы Капаниной, мастера высшего пилотажа, семикратной чемпионки мира по самолётному спорту.

22:00 – 22:15 - Флайбордшоу. Праздничный фейерверк.

Аллея Славы

11:00 – 16:00 - Выставка достижений «Рыбинск – промышленный».

11:00 – 16:00 - Интерактивные площадки: «Наш Рыбинск – просто космос». Центр технического творчества; «Кванториум», библиотека «Радуга», рыбинские художники, издательство МедиаРост.

Улица Свободы (от улицы Чкалова до улицы Крестовая)

13:00 – 16:00 - Выставка мотоциклов «Harley-Davidson» и вездеходов.

Площадь Дерунова

10:00 – 15:00 - Творческий фестиваль «Народная сцена».

15:00 – 15:30 - Торжественное открытие городской Доски почёта

16:00 – 18:00 - «Народная сцена».

18:00 – 19:00 - «Танцы у фонтана». Бачата, сальса, вальс. Мастер – класс.

Волжский парк. Балюстрада

18:00 – 21:00 - Первый международный фестиваль «Джаз на родном языке».

Волжский парк

10:00 – 22:00 - Праздничная торговая ярмарка.

Красная площадь

11:30 – 20:00 - Музыкальный фестиваль «Классика на Красной».

Крестовая улица, рядом с драматическим театром

11:30 – 19:00 – Выставка ретро автомобилей.

Парадная лестница Рыбинска

20:30 – 22:00 - Концерт у Парадной лестницы

Стоялая улица

10:00 – 22:00 - Гастрофестиваль «Рыбинск – хлебосольный. Прошлое и настоящее».

Награждение победителей конкурса ретро фотографий «Магазины Рыбинска на старом фото».

Крестовая улица в створе Красной площади и улицы Ломоносова

10:00 – 18:00 - «Пирог-великан -950 см». Торговая ярмарка «Купеческие кварталы».

ТД «Иванов А.Г. и К», улица Крестовая, дом № 34

11:00-14:00 – Галерея «Рыбинск в творчестве художников».

Мастерская флористического дизайна Виценя, улица Крестовая, дом № 49

10:00-15:00 - День открытых дверей. Презентация арт–пространства, выставка флористических арт-объектов и ботанических коллажей.

Никольский бульвар, улица Ломоносова (Волжская набережная - Крестовая)

11:00 – 20:00 - Фестиваль «Вместе с папой».

10:00 – 18:00 – Блошиный рынок.

10:30 – 13:30 – Соревнования по шахматам и шашкам.

Петровский парк

11:00 – 22:00 – Фестиваль уличного кино.

Переборский парк

10:00 – 15:00 - Интерактивные программы для детей.

Гагаринский микрорайон, ФОКОТ, улица Софьи Перовской, дом № 7

10:00 – 13:00 - Турнир по стритболу.

Комсомольская площадь

11:00 – 15:00 Молодежные программы. Соревнования по тяжелой атлетике, армрестлингу и гиревому спорту.

Театральный дворик (Крестовая ул., 17а)

12:00 – 16:00 - Литературно-музыкальные программы «Театр+».

Поэтический дворик (пр. Ленина, 184)

12:00 – 16:00 - Литературная ярмарка – 2021 посвящённая 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»

Карякинский сад

12:00 – 19:00 - Интерактивные программы «Рыбинск – град высокой пробы».

Экскурсионные программы

Перрон железнодорожного вокзала

11:00 – Встреча ретро-поезда «Ярославль-Рыбинск»

16:00 – Отправление ретро-поезда

Стоялая улица (у фонтана за памятником Ф.Ф. Ушакову)

12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 – Литературно-краеведческая квестория «Вслед за зимогорами».

Памятник археологии «Усть-Шексна»

16:00, 18:15 - Историческая игра «Один день из жизни Усть-Шексны».

Рыбинский музей-заповедник

09:00 – 20:00 - Выставки, экспозиции, экскурсии.

Музей адмирала Ушакова

10:00 – 17:00 - Выставки, экспозиции, экскурсии.

Музей «Советская эпоха»

10:00 – 19:00 - Выставки, экспозиции, экскурсии.

Музей фортепиано

12:00 – 18:00 - Выставки, экспозиции, экскурсии.