День города Рыбинска-2021: полная праздничная программа

Рыбинск отметит День города завтра, 7 августа. Изображение предоставлено администрацией Рыбинска
Завтра, 7 августа, Рыбинск отметит 950-летие со дня своего основания. Весь день во всех районах города будут работать более 20 тематических площадок. Открытие праздника пройдет на площади перед Дворцом спорта «Полет» в 16:00, там же вечером выступят Трофим и группа RASA. Билеты на концерт можно получить бесплатно, пройдя электронную регистрацию. Для рыбинцев и гостей города, которые сделали прививки от COVID-19 или имеют на руках ПЦР-тесты, будет оборудована специальная площадка рядом со сценой. В зеленую зону от «Полета» до Вечного огня смогут пройти все желающие.
В спортивной программе праздника – беговой марафон, гонки по воде на снегоходах, авиашоу от чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной и флайдбордшоу.
Подробная программа Дня города Рыбинска-2021:
Площадь ДС «Полет»
08:20 – 14:00 - Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь».
08:30 – 12.00 - Показательные выступления и мастер-классы, фестиваль ГТО.
16:00 – 16:30 - Торжественное мероприятие «950 лет. Два берега – одна история». Театрализованный пролог. Вручение муниципальных наград.
19:00 – 20:00 - Концерт Сергея Трофимова.
21:00 – 21:45 - Концерт группы «Rasa».
Береговая линия у ДС «Полет»
12:00 – 16:00 – Фестиваль-реконструкция бурлацкой жизни «Бурлаки вдоль Волги».
Акватория реки Волга у ДС «Полет»
15:00 – 15:55 - Водно-спортивный праздник.
15:45 – 16:00 - Показательные выступления Рыбинского клуба ДОСААФ.
16:30 – 16:45 Показательные выступления Светланы Капаниной, мастера высшего пилотажа, семикратной чемпионки мира по самолётному спорту.
22:00 – 22:15 - Флайбордшоу. Праздничный фейерверк.
Аллея Славы
11:00 – 16:00 - Выставка достижений «Рыбинск – промышленный».
11:00 – 16:00 - Интерактивные площадки: «Наш Рыбинск – просто космос». Центр технического творчества; «Кванториум», библиотека «Радуга», рыбинские художники, издательство МедиаРост.
Улица Свободы (от улицы Чкалова до улицы Крестовая)
13:00 – 16:00 - Выставка мотоциклов «Harley-Davidson» и вездеходов.
Площадь Дерунова
10:00 – 15:00 - Творческий фестиваль «Народная сцена».
15:00 – 15:30 - Торжественное открытие городской Доски почёта
16:00 – 18:00 - «Народная сцена».
18:00 – 19:00 - «Танцы у фонтана». Бачата, сальса, вальс. Мастер – класс.
Волжский парк. Балюстрада
18:00 – 21:00 - Первый международный фестиваль «Джаз на родном языке».
Волжский парк
10:00 – 22:00 - Праздничная торговая ярмарка.
Красная площадь
11:30 – 20:00 - Музыкальный фестиваль «Классика на Красной».
Крестовая улица, рядом с драматическим театром
11:30 – 19:00 – Выставка ретро автомобилей.
Парадная лестница Рыбинска
20:30 – 22:00 - Концерт у Парадной лестницы
Стоялая улица
10:00 – 22:00 - Гастрофестиваль «Рыбинск – хлебосольный. Прошлое и настоящее».
Награждение победителей конкурса ретро фотографий «Магазины Рыбинска на старом фото».
Крестовая улица в створе Красной площади и улицы Ломоносова
10:00 – 18:00 - «Пирог-великан -950 см». Торговая ярмарка «Купеческие кварталы».
ТД «Иванов А.Г. и К», улица Крестовая, дом № 34
11:00-14:00 – Галерея «Рыбинск в творчестве художников».
Мастерская флористического дизайна Виценя, улица Крестовая, дом № 49
10:00-15:00 - День открытых дверей. Презентация арт–пространства, выставка флористических арт-объектов и ботанических коллажей.
Никольский бульвар, улица Ломоносова (Волжская набережная - Крестовая)
11:00 – 20:00 - Фестиваль «Вместе с папой».
10:00 – 18:00 – Блошиный рынок.
10:30 – 13:30 – Соревнования по шахматам и шашкам.
Петровский парк
11:00 – 22:00 – Фестиваль уличного кино.
Переборский парк
10:00 – 15:00 - Интерактивные программы для детей.
Гагаринский микрорайон, ФОКОТ, улица Софьи Перовской, дом № 7
10:00 – 13:00 - Турнир по стритболу.
Комсомольская площадь
11:00 – 15:00 Молодежные программы. Соревнования по тяжелой атлетике, армрестлингу и гиревому спорту.
Театральный дворик (Крестовая ул., 17а)
12:00 – 16:00 - Литературно-музыкальные программы «Театр+».
Поэтический дворик (пр. Ленина, 184)
12:00 – 16:00 - Литературная ярмарка – 2021 посвящённая 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»
Карякинский сад
12:00 – 19:00 - Интерактивные программы «Рыбинск – град высокой пробы».
Экскурсионные программы
Перрон железнодорожного вокзала
11:00 – Встреча ретро-поезда «Ярославль-Рыбинск»
16:00 – Отправление ретро-поезда
Стоялая улица (у фонтана за памятником Ф.Ф. Ушакову)
12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 – Литературно-краеведческая квестория «Вслед за зимогорами».
Памятник археологии «Усть-Шексна»
16:00, 18:15 - Историческая игра «Один день из жизни Усть-Шексны».
Рыбинский музей-заповедник
09:00 – 20:00 - Выставки, экспозиции, экскурсии.
Музей адмирала Ушакова
10:00 – 17:00 - Выставки, экспозиции, экскурсии.
Музей «Советская эпоха»
10:00 – 19:00 - Выставки, экспозиции, экскурсии.
Музей фортепиано
12:00 – 18:00 - Выставки, экспозиции, экскурсии.