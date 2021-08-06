Ярославец получил 11 лет лишения свободы за попытку сбыта наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48-летний житель Фрунзенского района Ярославля признан виновным по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В суде установлено, что в октябре прошлого года мужчина через интернет у неизвестного купил героин. После этого наркотики оставили ему в одном из «тайников». Ярославец забрал свою покупку и собирался ее перепродать дальше.

- Обвиняемый вину в совершении о преступления признал частично, в содеянном раскаялся. Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.