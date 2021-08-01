Трое ярославцев наворовали из гаражей города почти на 180 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Ярославля в возрасте 32, 35 и 37 лет с марта по август прошлого года вместе и по отдельности занималась кражами. Каждый из них виновен в пяти преступлениях. Основная статья - «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

Судом установлено, что мужчины занимались хищением чужих вещей из гаражей на улицах Вспольинское поле и Магистральная. Они срывали замки с дверей гаража и забирали все, что можно было продать дальше: от болтов до дорогой мебели. «Улов» всегда был разный, в одном из гаражей злоумышленники украли стиральную машину, холодильник, микроволновку, спальный гарнитур и двигатель от автомобиля на сумму 167 000 рублей. В другом же - только газовый баллон, автомобильные диски и амортизаторы на сумму 7300 рублей.

Помимо этого, в ходе расследования выяснилось, что один из мужчин не выплачивает алименты своему несовершеннолетнему ребенку, хотя ранее должник уже привлекался к административной ответственности по этому поводу.

- Вину в содеянном подсудимые признали. По совокупности преступлений с учетом сведений о личности каждого из подсудимых, а также мнения государственного обвинителя судом им назначено наказание от трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.