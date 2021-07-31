Мэр Ярославля: "Клумба из шины - могильный холмик надо городской эстетикой"

Клумбы-шины будут убирать из ярославских дворов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Ярославля Владимир Волков обратился к ярославцам с просьбой не украшать дворы шинами. Тем более, по словам градоначальника, работа эта бесполезная и бессмысленная - старые покрышки из дворов будут убирать.

- Не стоит тратить на это время. Мы их все равно будем убирать. Шины украшают только одно место - свалку. Не нужно во дворах ничего из них городить, потому что это худший материал для декора. Сейчас большой выбор материалов для благоустройства территорий. Клумба из шины - это такой могильный холмик над городской эстетикой, - написал в своем Telegram-канале Владимир Волков. - Почти три года пытаюсь вести борьбу с этой гидрой, а шины все равно продолжают появляться. Самый лучший вариант для украшения дворов - деревья и кустарники. А клумбу можно обозначить, например, полосой гравия. И эстетически это будет выглядеть намного лучше, чем старые покрышки. Давайте уже окончательно избавим город от этого резинового кошмара.

Бесплатно сдать старые шины на утилизацию можно по этим адресам. Сегодня, 31 июля, началась очередная акция по приему покрышек, которая продлится до 6 августа.