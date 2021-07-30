В Ярославле бесплатно принимают старые шины: куда можно сдать

В Ярославле вновь стартует акция по сбору старых шин Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославле вновь начинается акция по сбору старых шин. Инициатор – региональный оператор компания «Хартия».

Акция пройдет с 31 июля по 6 августа. В районах Ярославля установят контейнеры, куда горожане смогут принести старые использованные покрышки.

Где установят бункеры:

- Кировский район: ул. Ухтомского, 5,

- Ленинский район: ул. Автозаводская, 99,

- Заволжский район: ул. Панфилова, 13; ул. Серго Орджоникидзе, 2,

- Дзержинский район: ул. Елены Колесовой, 46; ул. Демьяна Бедного, 65; ул. Туманова, 14а,

- Фрунзенский район: Московский проспект, 107 (во дворе территориальной администрации).

Все собранные покрышки пойдут на вторичную переработку. Во время прошлой акции, которая проходила в июне, ярославцы сдали около 20 старых шин.