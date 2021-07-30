Ярославцев вызвали в полицию за похороны общественного транспорта города

Гроб-реквизит у стен мэрии простоял недолго. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Депутата муниципалитета Ярославля Наталию Бобрякову и общественника Андрея Броя пригласили в полицию для дачи пояснений по поводу выхода к стенам мэрии с венками и гробом. На его крышке крупными буквами было написано «Общественный транспорт». Так активисты символично «похоронили» маршрутки и выразили свое отношение к транспортной реформе.

- Сегодня ходила по повестке давать объяснения. Поступило два сообщения, одно в 10.15, второе в 10.30 о том, что по улице ходят люди с гробом. Причем во время поступивших звонков, нас на площади уже не было, гроб был «украден сотрудниками мэрии». Почему при таких обращениях в полицию сразу возбудили дело по ст. 20.2 «Нарушение порядка проведения массового мероприятия»? – написала на своей странице ВКонтакте Наталия Бобрякова.

Кроме нарушения порядка проведения акции, депутату вменяют переход проезжей части в неположенном месте.

- Сотрудники ГИБДД не потрудились прислать повестку, а пришли поджидать меня в Кировский отдел полиции. Давать им объяснения и знакомиться с материалами дела «на коленках» в коридоре на лестнице я отказалась, предложив им вызвать меня повесткой. Обязательно приду, ознакомлюсь с видеоматериалами при поступлении соответсвующей повестки, - сказала Наталья.