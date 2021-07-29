У жителя Ярославля полиция изъяла 52 свертка с наркотиками

У жителя Ярославля нашли 52 свертка с наркотиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летний ярославец обвиняется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Прокуратурой установлено, что в апреле этого года мужчина по смс общался с неизвестным. Они вместе собирались распространять наркотики в Ярославле.

- Следуя инструкциям неустановленного соучастника мужчина через тайник приобрел наркотическое средство массой не менее 4,8 грамма и иное наркотическое средство, содержащее в своем составе героин массой более 46 граммов. Затем в подъезде одного из домов Дзержинского района оборудовал тайник с наркотиком массой около 1,545 грамма, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Однако злоумышленник не успел завершить свои незаконные дела, он был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли у него 52 свертка с наркотиками.

После экспертизы обвиняемому установили диагноз «психическое расстройство в форме синдрома зависимости от нескольких психоактивных веществ (полинаркомания)». В преступлении мужчина признался. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.