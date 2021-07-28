Превысил скорость и заплатил за это жизнью друга: ярославец осужден за ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний ярославец осужден по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По данным прокуратуры, 30 декабря прошлого года мужчина в нетрезвом состоянии ехал на своей машине «Тойота РАВ4» вместе с другом в сторону Ленинградский проспекта. Он разогнался, превысил скорость и врезался в автомобиль «МАН», который стоял на светофоре. В результате аварии, друг водителя, который сидел на пассажирском сидении, погиб на месте от полученных травм.

- Кроме того, после ДТП обвиняемый не выполнил законное требование сотрудников ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Помимо этого, мужчину лишили прав на два года.