В Ярославле с организатора несанкционированного митинга взыскали почти 300 тысяч рублей

В Ярославле с организатора несанкционированного митинга взыскали деньги за работу полицейских в выходной день Фото: Влада Красоткина

В Ярославле с Елены Лекиашвили, организатора несанкционированного митинга, которой прошел 23 января, взыскали 296 тысяч рублей. С таким требованием в суд обратилось региональное УМВД.

Правда, изначально сумма иска была иная: полиция требовала с Лекиашвили за выход сотрудников на работу в выходной день около полумиллиона рублей, но во время первого судебного заседания сумму снизили до 296 тысяч. И иск был удовлетворен.

- Решением Дзержинского районного суда уточненные исковые требования УМВД по Ярославской области к Елене Лекиашвили удовлетворены в полном объеме. С Елены Лекиашвили в пользу УМВД по Ярославской области взыскано 296 175 рублей в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января 2021 года несогласованного в установленном порядке публичного мероприятия, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.