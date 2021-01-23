В центре Ярославле прошел несанкционированный митинг. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Сегодня, 23 января, в Ярославле, как и во многих крупных городах России прошел несанкционированный митинг. В 2 часа дня участники акции собрались на площади Труда и по улице Свободы прошли к зданию правительства области.

К месту сбора за пару часов до его начала полиция пригнала пару автозаков. Сотрудники правоохранительных органов со стороны наблюдали за порядком, лишь пару раз по ходу шествия напомнили участникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не игнорировать красные сигналы светофоров.

Спустя полчаса после начала несанкционированного митинга его участники, а преобладала в основном молодежь, дошли до здания правительства региона. На Советскую площадь протестующих не пустили - она была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Поэтому все свои лозунги митингующие скандировали под окнами правительства со стороны улицы Андропова.

В четвертом часу дня акция завершилась, участники начали расходиться по своим делам.