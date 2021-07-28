Уголовное дело по Добрынинского мосту в Ярославле направят в суд в августе

Добрынинский мост вновь будет закрыт для движения всех видов транспорта с 6 августа Фото: Мэрия Ярославля

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, как идет расследование уголовного дела по срыву сроков сдачи Добрынинского моста в Ярославле. Обвиняемый -

сотрудник Агентства по муниципальному заказу мэрии города. Чиновнику инкриминируют превышение служебных полномочий.

- В августе дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключение. За некачественную работу и срыв сроков придется отвечать. Это будет хорошей наукой тем, кто думает, что за деньги налогоплательщиков можно работать спустя рукава, - сказал Дмитрий Миронов.

Добрынинский мост вновь будет закрыт для движения всех видов транспорта с 6 августа. Это связано с технологическими процессами, а именно с соединением двух сторон моста и созданием монолитного участка. Чтобы бетонное основание пролетного строения было прочным, необходимо снять динамическую нагрузку с объекта, пояснили в мэрии.