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Общество28 июля 2021 15:25

Уголовное дело по Добрынинского мосту в Ярославле направят в суд в августе

Отвечать за некачественную работу и срыв сроков будет чиновник из Агентства по муниципальному заказу
Полина Вачнадзе
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Добрынинский мост вновь будет закрыт для движения всех видов транспорта с 6 августа

Добрынинский мост вновь будет закрыт для движения всех видов транспорта с 6 августа

Фото: Мэрия Ярославля

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, как идет расследование уголовного дела по срыву сроков сдачи Добрынинского моста в Ярославле. Обвиняемый -

сотрудник Агентства по муниципальному заказу мэрии города. Чиновнику инкриминируют превышение служебных полномочий.

- В августе дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключение. За некачественную работу и срыв сроков придется отвечать. Это будет хорошей наукой тем, кто думает, что за деньги налогоплательщиков можно работать спустя рукава, - сказал Дмитрий Миронов.

Добрынинский мост вновь будет закрыт для движения всех видов транспорта с 6 августа. Это связано с технологическими процессами, а именно с соединением двух сторон моста и созданием монолитного участка. Чтобы бетонное основание пролетного строения было прочным, необходимо снять динамическую нагрузку с объекта, пояснили в мэрии.