Губернатор Ярославской области прямо не ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться на следующий срок

На пресс-конференции главы Ярославской области Дмитрия Миронова, которая проходит в эти минуты, редактор газеты «Комсомольская правда Ярославль» Наталья Лихаднева задала вопрос, будет ли Дмитрий Миронов переизбираться. Выборы губернатора должны пройти в следующем году.

- А вы сами этого хотите или нет? - ответил вопросом на вопрос глава региона.

- Секрет.

- Это тоже тогда останется секретом, - парировал Дмитрий Юрьевич, но все же ответил:

- Не стоит торопить события. Я принимаю решения исходя из того, насколько полно выполнены обязанности. Это огромная ответственность и эти годы, хоть они и пронеслись как одно мгновение, принесли мне уникальный опыт. Я понимал, что это за работа. Ярославская область – уникальный регион со своими особенностями, широкими возможностями, людьми, которые переживают за свой край. Ярославская область стала мне родной. Считаю, что удалось вывести ее на новый качественный уровень. Но нельзя сказать, что избавились от всех проблем. Мне и на телефон люди звонят и рассказывают о них.

Сегодня, 28 июля, губернатор Ярославской области проводит пресс-конференцию, на которой подводит итоги своей пятилетней работы на посту главы региона. Ранее он сказал, что правительство области не отказывается от строительства Карабулинской развязки.