Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 12:28

Дмитрий Миронов: от строительства Карабулинской развязки правительство Ярославской области не отказалось

Сейчас идет работа над двумя проектами
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
От строительства Карабулинской развязки правительство Ярославской области не отказывается

От строительства Карабулинской развязки правительство Ярославской области не отказывается

Фото: Правительство Ярославской области

Во время своей сегодняшней пресс-конференции губернатор ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о планах, касающихся Карабулинской развязки.

- От строительства Карабулинской развязки правительство Ярославской области не отказывается. Сейчас идет работа над двумя проектами, старый проект уже не соответствует времени. А хотелось бы, чтобы развязка прослужила долго, - сказал глава региона на встрече с журналистами.

Первые разговоры о необходимости строительства этой транспортной развязки начались еще конце прошлого века. Но дорогостоящий проект так до сих пор и не удалось воплотить в жизнь. В начале этого года мэрия Ярославля представили план строительства Карабулинки, который рассчитан на 5 лет: с 2025 по 2030 годы.