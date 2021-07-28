Дмитрий Миронов: от строительства Карабулинской развязки правительство Ярославской области не отказалось

От строительства Карабулинской развязки правительство Ярославской области не отказывается Фото: Правительство Ярославской области

Во время своей сегодняшней пресс-конференции губернатор ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о планах, касающихся Карабулинской развязки.

- От строительства Карабулинской развязки правительство Ярославской области не отказывается. Сейчас идет работа над двумя проектами, старый проект уже не соответствует времени. А хотелось бы, чтобы развязка прослужила долго, - сказал глава региона на встрече с журналистами.

Первые разговоры о необходимости строительства этой транспортной развязки начались еще конце прошлого века. Но дорогостоящий проект так до сих пор и не удалось воплотить в жизнь. В начале этого года мэрия Ярославля представили план строительства Карабулинки, который рассчитан на 5 лет: с 2025 по 2030 годы.