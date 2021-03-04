В мэрии Ярославля рассказали, где будет проходить Карабулинская развязка

В мэрии Ярославля представили план строительства Карабулинской развязки, который рассчитан на пять лет: с 2025 по 2030 годы.

Работы разбили по этапам и годам:

- 2025 год: строительство развязки в районе пересечения Московского шоссе и Юго-Западной окружной дороги - 1,6 км; - 2027 год: строительство транспортной развязки от проспекта Толбухина до Московского проспекта, I очередь — 2,0 км; - 2028 год: строительство транспортной развязки от Московского проспекта до проспекта Фрунзе, II очередь — 2,3 км; строительство транспортной развязки в районе улицы Чкалова, выход на улицу Магистральную - 0,6 км; - 2029 год: строительство развязки от улицы Институтской до Юго-Западной окружной дороги - 0,95 км; - 2030 год: строительство развязки на пересечении улицы Пожарского и улицы Технопарковой — 0,6 км.

На данный момент утвержден проект планировки и межевания, определена ширина дороги – 10,5 метров. Но параметры еще могут измениться, как, впрочем, и сроки строительства объекта. Так было не единожды и ярославцев этим не удивишь.

А многие затягиванию процесса будут только рады – иметь под окнами шумную магистраль, пыль с которой полетит в квартиры, то еще удовольствие.

Если планам все же суждено сбыться, то у Карабулинской развязки будет четыре съезда: у железной дороги, на Московский проспект, на Суздальское шоссе и на проспект Фрунзе.