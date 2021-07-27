Сергей Бабуркин поможет бывшему преподавателю, который остался без жилья и был вынужден жить на детской площадке

Неравнодушные ярославцы чем могли, помогли 74-летнему пенсионеру Фото: Влада Красоткина

КП-Ярославль не так давно рассказала о бывшем доценте ЯГМУ, который остался без крыши над головой. В силу различных обстоятельств, пожилому мужчине пришлось выехать из квартиры, которую он снимал несколько лет. А так как жить ему было негде, мужчина поселился на детской площадке. Вместе с ним на улице оказались и многочисленные коробки с вещами, в том числе – и личной научной библиотекой.

Неравнодушные ярославцы чем могли, помогли 74-летнему пенсионеру, однако, решить вопрос с жильем они не могли. Когда о бывшем преподавателе рассказали СМИ, в том числе и «Комсомольская правда», выпускники ЯГМУ оказали мужчине помощь.

- В настоящее время он находится в лечебном учреждении, однако остаются открытыми ряд ключевых вопросов. Как произошло таким образом, что он остался вообще без жилья и длительное время, начиная с 2017 года, проживал в арендованной квартире? Есть ли у него постоянная регистрация по месту жительства? Было ли в итоге нарушено право гражданина на жилище, а если да, то может ли оно быть восстановлено и каким образом? Этими вопросами сейчас и надо заниматься в первую очередь. Я взял ситуацию под контроль, начал проверку, подготовил и направил ряд писем в компетентные органы. Будем разбираться в этой непростой и вызывающей искреннее человеческое сочувствие проблеме, постараемся помочь человеку восстановить права, - рассказал уполномоченный Сергей Бабуркин.