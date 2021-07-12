Увольнение, тараканы, жизнь на улице: как ярославский медик с 50-летним стажем работы переехал жить на лавочку во двор

Алексей Степанович переехал жить на лавочку во дворе и следит за вывозом вещей из съемной квартиры. Фото: Влада Красоткина

"Простите за беспорядок, я часто переезжаю"

В 2017 году доцент медицинской академии и судмедэксперт Алексей Степанович Смирнов (имя изменено – прим.ред.) снял трехкомнатную квартиру в Заволжском районе Ярославля. Он сразу сообщил хозяевам нового дома, что у него, как у научного сотрудника, собственная библиотека, поэтому книги займут в квартире много места.

- В 2017 году наш новый сосед въезжал в квартиру около двух месяцев. Все это время к дому каждые выходные подъезжала «Газель» и выгружала большое количество вещей, - рассказывает «КП-Ярославль» о проблемном соседе жительница дома Карина Д (имя изменено – прим.ред.).

Из-за огромного количества вещей никто особо не тревожился: мало ли за жизнь накопилось, тем более жить приехал уважаемый человек. Так и прошел первый год в квартире: собственники иногда заглядывали к новому жильцу, видели небольшой «научный» беспорядок и уезжали. Вскоре, отбросив все переживания, хозяева вовсе перестали навещать съемщика. Это стало большой ошибкой, за которую пришлось заплатить личным временем и здоровьем.

Комнаты выглядят вот так - полностью завалены мусором. Фото: Влада Красоткина

"Ценные экспонаты" с мусорок и тараканы

Оказалось, что вместе с книгами в новый дом въехала кипа мусора с помоек. По подъезду начали расходиться запах тухлятины и тараканы. Позже соседи выяснили, что у медицинского сотрудника есть небольшое «хобби» - осматривать мусорные баки и забирать домой понравившиеся вещи. Постепенно квартира заполнилась «редкими коллекционными экземплярами» с местных помоек. Но посторонние глаза этого не видели, были лишь подозрения - у каждого свои секреты и жизнь за закрытой дверью дома. Вторгаться в чужое пространство мало кто любит.

- В январе этого года Алексея Степановича попросили съехать, потому что хозяевам понадобилась квартира. У одного из сыновей собственницы дети подросли, они их в садик устроили на соседней улице . Срок аренды на тот момент у нашего соседа уже истек. С требованием он не мог не согласиться, но попросил у владельцев остаться до лета, чтобы успеть переехать со всеми своими вещами. Хозяева пошли навстречу, но время шло, а из квартиры никто не съезжал, - продолжает рассказывать соседка Карина Д.

Доцент тянул время, как мог. Специально не вывозил вещи из квартиры, чтобы задержаться в ней подольше - ведь его имущество никто не имеет право трогать, дело дошло даже до манипуляций. Как рассказал сын собственницы, Алексей Степанович намеренно звонил в полицию и сообщал, что ему угрожают расправой, за то, что он медлит с переездом.

- У нашего арендатора была позиция, как можно больше выиграть времени. Он специально вызывал полицию и писал на меня заявления. Якобы, я приходил и говорил ему, что за шкирку выкину, если он не съедет. Это ложь, я приходил к нему вместе с подругой, она свидетель того, что я просто попросил человека съехать без угроз. К слову, ждали мы долго, пока он съедет. Каждый раз он просил дать еще неделю, чтобы переехать, но абсолютно ничего не менялось. Только книги в коробки сложил, а мусор свой оставил - им была занята вся квартира. Даже дверь входная до конца не открывалась. Кстати, после того, как договор аренды кончился, мы Алексею Степановичу бесплатно жилье предоставляли и не торопили с переездом, - рассказывает «КП-Ярославль» о произошедшем Андрей (имя изменено – прим.ред.) сын собственницы квартиры.

Вещей настолько много, что они занимают дворовую территорию.

Присядем на дорожку

В конечном итоге мусора в доме накопилось настолько много, что квартирант переехал на лестничную площадку, обложился частью своих вещей и так жил некоторое время. А вскоре и вовсе переместился на лавочку детского городка, который находится во дворе.

«КП-Ярославль» удалось выяснить, что в жизни доцента случился переломный момент, который так негативно отразился на его образе жизни. В августе 2020 года 74-летний Алексей Степанович попал под сокращения на обеих своих работах.

- Пока у меня была работа - были и деньги. Но меня уволили в августе 2020 года. Денежные средства стали очень ограниченными, ведь осталась только пенсия. Поэтому у меня образовались долги за арендную плату и коммунальные услуги. Вскоре владелица квартиры попросила меня съехать, но мы договорились, что я до лета доживу. В моем представление лето - это с 1 июня по 31 августа. Сейчас июль и я сижу тут, а мои вещи выкидывают во двор, - рассказывает свою версию произошедшего Алексей Степанович.

Но жизнь на лавочке Алексей Степанович выбрал сам. В беде его никто не бросает. Доверенное лицо доцента нашло новую квартиру на соседней улице, бывшее начальство предлагает устроить экс-сотрудника в дом престарелых, также у самого Алексея Степановича в собственности есть гаражи - об этом нам рассказали соседи.

Но уходить со двора доцент не хочет, так как сильно переживает за сохранность своих вещей, огромное количество которых уже не первый день выгружают из квартиры прямо на улицу. Мужчина опасается, что его имущество украдут и караулит бесчисленные коробки.

Проблемой доцента заинтересовалась администрация Заволжского района, представители которой приехали побеседовать с пожилым мужчиной. Сотрудники администрации попытались связаться с доверенным лицом Алексея Степановича, бывшей женой и сыном. К сожалению, никто не взял трубку.

- Пока что без комментариев. Будем думать куда устраивать и как помочь Алексею Степановичу, - рассказал представитель администрации Заволжского района.

Информация дошла и до мэрии Ярославля. Там сообщили, что судьба доцента, который попал в трудную жизненную ситуацию на контроле.

- В виду отсутствия жилья он Смирнов А.С. арендовал квартиру в указанном доме, просрочка по оплате за аренду составила более полугода. Собственник предупредил Смирнова о необходимости освободить жилье. На протяжении полугода арендатор мер никаких не предпринял. Сейчас собственник своими силами освобождает квартиру, которая находится в антисанитарных условиях. В настоящее время администрацией района достигнута договоренность с собственником о предоставлении квартиры для Смирнова А.С до 13 июля. По дальнейшему решению в части предоставления Смирнову помещения на контроле у администрации района и социальных служб города, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.