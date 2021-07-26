В Ярославле из окна многоэтажки выпала трехлетняя девочка

Ребенок разбился насмерть Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле 3-летняя девочка упала из окна пятого этажа. Трагедия произошла на улице Громова 25 июля.

Дома в это время находились оба родителя, но они отвлеклись. Девочка забралась на подоконник окна кухни и прислонилась к москитной сетке. Сетка не выдержала и вывалилась. Вместе с ней с пятого этажа упал и ребенок.

- Девочка получила тупую травму головы, живота и конечностей, что стало причиной ее смерти, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». А следователи в очередной раз напоминают родителям об элементарных правилах безопасности.

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