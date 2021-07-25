Тотальный контроль: что делать родителям, чтобы максимально обезопасить ребенка

В силу своего возраста дети и подростки еще не осознают опасности, которая может их подстерегать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о безопасности детей в последнее время становится все более актуальным. Против них часто совершаются преступления, да и сами ребята иногда ведут себя так, что воле неволей попадают либо в поле зрения полиции или злоумышленников. В силу своего возраста дети и подростки еще не осознают опасности, которая может их подстерегать, а потому это должно стать главной заботой их родителей.

Итак, как же оградить ребенка от возможных угроз его жизни и здоровью? Об этом КП-Ярославль рассказал исполняющий обязанности руководителя Ярославского межрайонного следственного отдела СУ СК по ЯО Дмитрий Кочановский.

Безопасность на воде

Одно из самых опасных мест, особенно в летний период, - речка или любой другой водоем Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Одно из самых опасных мест, особенно в летний период, - речка или любой другой водоем. Многие, пренебрегая мерами предосторожности, купаются в неположенных или не оборудованных для этого местах.

- На тех объектах, где купание не предусмотрено, дети, равно как и взрослые, часто получают травмы и даже гибнут. Особенно часто это происходит в так называемых «диких местах», которые не подпадают под охрану МЧС. Что хотелось бы сказать родителям: когда вы находитесь с детьми в воде или у воды - неважно, оборудован водоем для купания или нет - нельзя ни на минуту упускать их из виду. И заходить в воду желательно только с детьми, не отпуская их «в свободное плавание», - рекомендует Дмитрий.

Такие меры предосторожности действительно необходимы, ведь координация у ребенка развита хуже, чем у взрослого, а любопытство зачастую берет верх над осторожностью. Течение в реках довольно сильное, а потому риск еще больше. Бывали случаи, когда дети отходили от берега буквально на пару метров, а их уносило на середину реки. Иногда в попытках спасти сына или дочь, гибли и сами родители.

Но если с маленькими детьми все еще более-менее понятно, то как быть с подростками, контролировать которых гораздо сложнее? Как обезопасить их?

- Ну, здесь, пожалуй, самым правильным решением будет просто говорить, объяснять ребенку, какие существуют риски для его здоровья, что делать можно, а что, наоборот, не стоит. Разрешать купаться нужно только строго в отведенных для того местах и, желательно, в сопровождении взрослых, - отвечает на этот вопрос Дмитрий Юрьевич.

Конечно, уследить за подросшим и считающим себя самостоятельным ребенком довольно сложно. Поэтому опираться нужно в первую очередь на его сознательность, которая скорее проявится после ненавязчивого, спокойного разговора на эту тему и при доверительных отношениях между родителями и подростками. При этом контролировать его действия, безусловно, нужно. В этом вам поможет приятный «бонус» современности - развитые средства связи.

Сегодня сложно найти человека, у которого не было бы смартфона с доступом в интернет. Просто попросите своего ребенка не выключать на телефоне звук и периодически звоните ему, узнавайте, как он и где находится.

Безопасность в интернете

Дети и подростки много времени проводят на просторах сети, где часто знакомятся с разными людьми и не всегда эти люди хотят добра Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кстати, как раз-таки с развитием современных технологий связана другая проблема - интернет-мошенники и преступники. Дети и подростки много времени проводят на просторах сети, где часто знакомятся с разными людьми, о существовании которых раньше даже не знали. И, как бы прискорбно это ни звучало, доброжелателей среди таких «новых знакомых» единицы. Многие из них, пользуясь детской неопытностью, с помощью обещаний и уговоров, склоняют к далеко недетским вещам.

- Был случай, когда преступник добился согласия девочки на половой акт. Или, например, мужчина познакомился с 15-летней девушкой в Интернете, пригласил на свидание, обманом завел ее в квартиру и изнасиловал, - рассказывает Дмитрий Юрьевич.

Поэтому, по его словам, нужно держать ситуацию под контролем: не то, чтобы отбирать у подростка телефон, но периодически проверять, с кем он общается, и не происходит ли с ним что-нибудь подозрительное. Плюс ко всему, родители должны знать примерный круг общения ребенка, его друзей и компанию, в которой он вращается.

Безопасность на улице

Контролировать взрослых детей трудно, но нужно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас каникулы и, конечно, никто не хочет сидеть дома. Дети постоянно гуляют на улице, где их тоже могут подстерегать различные опасности. Ребенка примерно до 10-ти лет вообще не стоит отпускать одного. Более взрослого уже можно, но перед этим следует объяснить ему основные правила поведения во дворе, на дороге и в городе, а также обозначить район, за рамки которого выходить нельзя.

- И, конечно, нельзя допускать, чтобы дети гуляли в ночное время. Они обязательно должны быть дома в 22:00. Иначе это может повлечь за собой административную ответственность и даже постановку ребенка на учет, - комментирует следователь.

Еще одним важным пунктом является общение с незнакомыми людьми. Конечно, всем детям родители объясняют, что заговаривать с «чужим дядей или тетей» или что-то брать у них нельзя, но некоторые особо коммуникабельные ребята все же забывают об этом правиле. А кому-то просто не хватает смелости развернуться и уйти. Поэтому вы должны сделать так, чтобы ребенок накрепко запомнил: если к нему на улице подходит кто-то незнакомый, нужно наплевать на все правила этикета и вежливость и, ничего не объясняя, поспешить отойти подальше от этого человека.

Если же ребенок уже попал в какую-то опасную ситуацию, например, оказался в закрытом подъезде с преступником, то единственное, что можно и нужно сделать - очень громко кричать, стучать в двери, звать на помощь. Это приведет к панике у злоумышленника и он, скорее всего, убежит.

- Лучший способ избежать подобных ситуаций - составить для ребенка четкий распорядок дня и занять его какими-то кружками и секциями даже на время каникул. Тогда он не будет длительное время предоставлен самому себе, и родителям будет гораздо спокойнее. Также очень важно держат с ним связь, когда он находится вне дома, - говорит Дмитрий Юрьевич.

Наркотические вещества

Сейчас в среде подростков распространена передача и покупка наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

К сожалению, сейчас в среде подростков все больше распространена передача и покупка наркотиков. То и дело видишь в парках, дворах или где-нибудь за школами “закладчиков”, роющих палками землю. Конечно, полиция борется с ними, но их влияние в среде школьников все еще велико.

Как понять, что ваш ребенок втянут в торговлю наркотиками? Первый и самый верный признак - появление у него большого количества карманных денег и нежелание рассказать, откуда они. Есть ряд интернет-приложений, в которых идет обмен информацией по поводу стоимости и места нахождения наркотиков.

Если регулярно проверять телефон подростка, то вы наверняка заметите их наличие. В случае, если ваши подозрения подтвердились, нужно обратиться к специалистам, в том числе и в полицию. Бояться ответственности не нужно, потому что правоохранительные органы хотят лишь помочь детям и их родителям, а не наказать их. Обычно такое обращение не влечет за собой даже постановку на учет. С ребенком проведут профилактическую беседу и постараются “отвадить” от подобного рода увлечений.

- К сожалению, в наше время для того, чтобы полностью обезопасить ребенка, родителям придется осуществлять тотальный контроль, иногда против его желания. И в основном это касается средств связи. Сейчас есть всевозможные навигаторы и приложения, с помощью которых можно по GPS отследить местонахождение человека. Это тоже значительно облегчает родителям жизнь, - подводит итог разговора Дмитрий Юрьевич.

И добавляет, что все правила поведения детей и родителей, а которых мы разговаривали выше, как и правила дорожного движения и прочие инструкции, написаны, как говорится, кровью. Выработаны эти меры предосторожности по результатам расследования уголовных дел, в том числе и сотрудниками Ярославского следственного отдела.

- Следователи незамедлительно выезжают по сообщениям об исчезновении несовершеннолетних и взрослых, организуются поисковые мероприятий. Следует отметить, что следователями Ярославского межрайонного следственного отдела в этом году в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами в кратчайшие сроки находились все дети и подростки, которые уходили из дома. При выездах на места происшествия следователи часто видят трагедии, связанные с пренебрежением правилами нахождения на водных объектах, так в жители Ярославской области часто купаются в неположенных местах. Не одна из недель июня-июля не прошла без гибели людей на воде. Поэтому будьте осторожны и внимательны не только к себе и своим близким, но и к окружающим людям, - попросил Дмитрий Кочановский.

Сегодня, 25 июля, сотрудники следственных органов отмечают свой профессиональный праздник.

- Хотелось бы поздравить всех коллег и поблагодарить их за работу. Желаю терпения, сил, мужества, конечно, крепкого здоровья, продвижения по карьерной лестнице и успеха при решении трудных и запутанных задач, - поздравил всех сотрудников следствия Дмитрий Кочановский.