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Общество26 июля 2021 17:03

Тутаевский НПЗ имени Менделеева оштрафовали на 90 тысяч рублей

Предприятие нарушило правила охраны атмосферного воздуха
Полина Вачнадзе
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Предприятие нарушило правила охраны атмосферного воздуха

Предприятие нарушило правила охраны атмосферного воздуха

Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 июля в Тутаевском городском суде прошло заседание, ответчиком по которому выступал «ЯНПЗ имени М.М.Менделеева».

- Предприятие признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В конце апреля Тутаевский НПЗ уже был оштрафован на 50 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. 6 марта на НПЗ произошла авария - после взрыва загорелись резервуары с остатками нефтепродуктов. Экспертиза показала, что после ЧП уровень загрязнения почвы превысил нормативы в 36,8 раз.