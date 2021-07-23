В Рыбинске мужчину обвиняют в истязании падчерицы: где была мама?

42-летний рыбинец на протяжении четырех дней измывался над ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица".

По словам следователей, на протяжении четырех дней, с 4 по 8 июня, пьяный мужчина систематически избивал 12-летнюю девочку, дочь своей супруги. После судебно-медицинская экспертиза выявила у ребенка многочисленные кровоподтеки и ссадины.

А где в это время находилась мама, тем более, что издевательства над ребенком происходили в ее квартире? Как удалось узнать КП-Ярославль, мама была дома, но от пьяного супруга ей тоже хорошо досталось. Как только появилась такая возможность, женщина написала заявление в полицию.

Сейчас идет расследование преступления, решается вопрос о заключении рыбинца под стражу.