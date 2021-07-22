Бил четыре дня: в Рыбинске отчима подозревают в истязании падчерицы

В Рыбинске отчима подозревают в истязании падчерицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске по подозрению в истязании ребенка задержан мужчина. В отношении него уже возбуждено уголовное дело и если вина рыбинца будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

42-летний мужчина женился на женщине, у которой от первого брака есть дочь. После свадьбы вся семья проживала в квартире супруги, но отношения отчима и падчерицы не сложились.

- С 4 по 8 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из чувства личной неприязни, проявляя явную агрессию и злобу, систематически избивал свою 12-летнюю падчерицу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей причинены многочисленные кровоподтеки и ссадины, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Где эти дни находилась мать девочки, сейчас уточняется.

Следователи собираются выходить в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.