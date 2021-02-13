"Старичок просто увяз": ярославцы делятся фото и видео заснеженных улиц

Даже центр Ярославля завален снегом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославль завалило снегом. На помощь в уборке города, по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова, была направлена техника, которая занимается расчисткой дорог областного значения.

Так ярославцы пробираются по снежным завалам. ФОТО: Дмитрий Кучер

Помогла ли региональная спецтехника или городские власти провалили экзамен, который совершенно неожиданно в середине февраля устроила погода? В Большинстве своем ярославцы склоняются ко второму варианту. Лента ярославских пабликов в социальных сетях разрывается от количества фотографий и видео заваленного снегом города.

- Улица Свободы, ни одной снегоуборочной машины. На пешеходных переходах, у остановок сугробы. Сейчас поднимали дедушку, старичок просто увяз. И это центр. Уважаемый губернатор, давайте ответственных за уборку города с лопатами на улицу? Причем там, где худо-бедно чистили тротуар (не город, предприниматели), вполне можно пройти и погода не такая уж плохая, оказывается. Скажите, что нужно сделать. чтобы так было везде? - спрашивает подписчица группы "Жесть Ярославль".

Если центр города завален снегом, то что говорить о районах.

Улица, которяа не видела снегоуборочную машину. ФОТО: Дмитрий Кучер

- Если бы не наш мужчина-дворник, мы бы сегодня из подъезда не вышли. А он часов с пяти чистит, скребет. Спасибо, - комментариев в таком тоне очень много.

У "Ауры" ситуация не лучше Фото: Мария Бочкарева