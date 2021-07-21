В Ярославле не успевают вовремя закончить ремонт проспекта Машиностроителей

Объект должны были сдать 1 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «ЕКС» не успевает завершить ремонт проспекта Машиностроителей в срок. То, что и так было понятно жителям Заволжского района, подтвердили на общегородском совещании в мэрии.

Объект должны были сдать 1 августа. Но сейчас работы там выполнены менее, чем на 50%.

- Подрядная организация выбилась из графика. Плановая сдача объекта и техническая приемка запланированы не ранее, чем на 20 августа, - сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Сейчас Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля готовит документы для применения штрафных санкций к подрядчику.

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