В Ярославле в начале августа перекроют Добрынинский мост

Перекрытие продлится 14 дней. Фото: Мэрия Ярославля

4 августа Добрынинский мост в Ярославле снова закроют для движения транспорта. Об этом сообщили на заседании муниципалитета 20 июля.

- Это требуется, чтобы бетон набрал прочность, когда мы будем соединять две стороны путепровода, - пояснил директор департамента дорожного хозяйства города Ярослав Овчаров.

На данный момент подготавливают документы, согласовывают схему движения транспорта с ГИБДД. Движение общественного транспорта также будет скорректировано.

Перекрытие продлится 14 дней.