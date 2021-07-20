Бывшего заместителя мэра Ярославля будут судить за взяточничество

22 июля пройдет предварительное слушание по делу Рината Бадаева. ФОТО: страница Рината Бадаева, "Фейсбук"

В Красноперекопский районный суд Ярославля поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Рината Бадаева. 22 июля пройдет предварительное слушание.

Ринат Бадаев обвиняется в двух эпизодах получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник «заработал» 1,8 миллиона рублей за содействие в заключении договора. Еще порядка полумиллиона рублей, считают правоохранительные органы, Бадаев получил от другой компании, но приблизительно за те же «услуги».

Ринат Бадаев был задержан с ночь с 15 на 16 января 2020 года. Как сообщили в мэрии Ярославля, заявление по собственному желанию чиновник написал 13 января.