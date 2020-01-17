Заммэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

В Ярославле задержан заместитель мэра Владимира Волкова по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В мэрии информацию не комментируют

- По поводу задержания Бадаева рекомендуем обращаться в правоохранительные органы. Мэрия города Ярославля не обладает данной информацией.

Кроме того, в мэрии сообщили, что Бадаев написал заявление об увольнении по собственному желанию еще 13 января. 16 января было его последним рабочим днем. Следовательно, на момент задержания, в ночь с 15 на 16 января, он еще числился сотрудником мэрии.

Тем временем, ходатайство об избрании Бадаеву меры пресечения уже передано в Кировский районный суд.

Стало известно, что Бадаев должен был получить более миллиона рублей в вознаграждение за содействие в заключении муниципальных контрактов с агентством по муниципальному заказу и ЖКХ, а также в своевременной приемке работ на сумму 12 миллионов рублей. Однако, получить он смог только 390 тысяч рублей, так как дальше деньги контролировали уже оперативники.

Причастность заместителя мэра Ярославля к коррупционной схеме подтверждают свидетели и расследование.