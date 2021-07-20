В Ярославле отремонтируют заасфальтированный фонтан на площади Труда Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле на площади Труда собираются реконструировать фонтан, чашу которого в прошлом году заложили асфальтом.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, под фонтаном уложат новые трубопроводы и колодцы, а дно чаши, которое сейчас покрыто асфальтом, заделают гидротехническим бетоном. Площадь у фонтана также приведут в порядок: заменят асфальт и разобьют мавританские партерные газоны.

Осталось только найти подрядчика, который выйдет на работы. Электронный аукцион назначен на 27 июля, дата окончания реконструкции – 30 сентября.

В прошлом году у многих ярославцев вызвал недоумение «ремонт» фонтана на площади Труда. После многочисленных жалоб в мэрии пояснили, что никакого ремонта и не было, а была добрая воля подрядчика, который ремонтировал площадь.