В мэрии Ярославля объяснили, почему заасфальтировали фонтан

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля объяснили, почему заасфальтировали чашу фонтана на площади Труда. Такое "благоустройство" вызвало недоумение у жителей города и его гостей, которые надеялись, что после масштабной реконструкции в рамках проекта "Решаем вместе!" фонтан будет выглядеть более презентабельно, чем был до ремонта.

Как оказалось, как такового ремонта и не было: по проекту благоустройства площади Труда он не предусмотрен.

- Фонтаны будут ремонтировать в следующем году по отдельному контракту с использованием современных материалов, обновлением и переделкой коммуникаций, - сказали в ДГХ. - Подрядчик сделал новое покрытие чаш для соответствия общего облика скверов, сверх работ по контракту.

Ремонтом фонтанов в 2021году займется другой подрядчик. В департаменте обещают, что благоустройство чаш пройдет без ущерба для внешнего вида сквера. Ранее фонтаны также были покрыты асфальтом, но он в общую картину отремонтированной площади не вписывался.