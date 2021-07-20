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Общество20 июля 2021 9:00

Холода близко: мэр Ярославля рассказал, как готовит город к зиме

По словам Владимира Волкова, он изучил все прошлые ошибки
Влада Красоткина
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Мэр обсудил подготовку к предстоящему зимнему сезону. Фото: страница ВКонтакте Владимира Волкова

Мэр обсудил подготовку к предстоящему зимнему сезону. Фото: страница ВКонтакте Владимира Волкова

Мэр Ярославля Владимир Волков обсудил подготовку к предстоящему зимнему сезону. Все мы помним ушедшую зиму: огромные сугробы, нечищеный тротуары и сплошной лед. В этом году ярославцы могут надеяться на лучшее - мэр выявили слабые места в работе городских служб.

- Специалисты будут выходить на уборку по новому графику, что позволит обеспечить непрерывную работу техники ежедневно в течение 20 часов. На данный момент разработаны маршруты передвижения уборочной техники по всем районам города, они будут протестированы в ближайшее время, - заявил Владимир Волков.

Также в Ярославле обсуждают вопрос покупки новой спецтехники. Осталось дождаться зимы, чтобы оценить все обещанное летом.